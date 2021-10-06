Розкриття бенефіціарів: міністр юстиції радить "не брати штурмом держреєстраторів"

З огляду на кількість юридичних осіб в Україні, які мають до 10 жовтня надати дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), та пропускну спроможність реєстраційної системи, штрафи за неподання такої інформації у жовтні та листопаді не застосовуватимуться. Про це у середу, 6 жовтня, написав міністр юстиції України Денис Малюська у своєму Facebook.

"Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно не буде (і в листопаді також)", - запевняє Малюська.

Він пояснив, що з огляду те, що понад один мільйон юридичних осіб, які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи, пропуск строків подання інформації "буде зумовлений об’єктивними причинами". За даними міністра, поки що інформацію про бенефіціарів подали 171,3 тисячі юросіб. Крім того, Малюська наголосив, що для накладення стягнень, обов'язково має бути доведена вина керівника юридичної особи, який вчасно не подав дані про КБВ.

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"Не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ. На переконання мін'юсту, адміністративний штраф є винятковим заходом", - підсумував Малюська.

Рада так і не продовжила строки подання інформації про КБВ

Нагадаємо, на розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроєкт № 5807, який передбачає продовження для українських компаній строку подання інформації про своїх кінцевих бенефіціарів. Розглянути його народні обранці мали намір 5 жовтня, але до цього питання порядку денного так і не дійшли ні у цей день засідань, ні на наступний, 6 жовтня.

Якщо народні депутати розглянуть і підтримають цей законопроєкт, українські підприємці матимуть час до липня 2022 року для надання інформації про кінцевого бенефіціара державному реєстратору.

Поки що норми закону передбачають, що юридичні особи в Україні мають надати державним органам інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів до 10 жовтня. Ця вимога визначена ухваленим у 2019 році законом щодо запобігання та протидії відмиванню брудних коштів та урядовими нормативами від 2021 року щодо порядку надання такої інформації і стосується всіх юридичних осіб.

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Винятком є політичні партії, професійні та творчі спілки, ОСББ, адвокатські об'єднання, а також організації публічного сектора (державні, комунальні підприємства, місцеве самоврядування). Фізичних осіб-підприємців новації також не стосуються.