 Розкрити кінцевого бенефіціара: Рада може дати бізнесу більше часу на виконання цієї вимоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Розкрити кінцевого бенефіціара: Рада може дати бізнесу більше часу на виконання цієї вимоги

10 жовтня спливає термін розкриття даних про бенефіціарів для юридичних осіб, у тому числі ГО та неприбуткових організацій. 6 жовтня Рада може розглянути законопроєкт про подовження строку надання такої інформації.

Українські юрособи можуть отримати більше часу на розкриття інформації про своїх бенефіціарів

Українські юрособи можуть отримати більше часу на розкриття інформації про своїх бенефіціарів

Верховна Рада України може продовжити для українських компаній строк подання інформації про своїх кінцевих бенефіціарів. Відповідний законопроєкт  № 5807, згідно з даними сайту парламенту,  внесений у порядок денний засідання у середу, 6 жовтня. Якщо народні депутати розглянуть і підтримають цей законопроєкт, українські підприємці матимуть час до липня 2022 року для надання такої інформації державному реєстратору.

Напередодні цей законопроєкт уже був у порядку денному, однак до його розгляду народні обранці не дійшли, тож він був перенесений на 6 жовтня.

Як повідомлялось, до 10 жовтня цього року юридичні особи в Україні мають  надати державним органам інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів. Ця вимога визначена ухваленим у 2019 році законом щодо запобігання та протидії відмиванню брудних коштів та урядовими нормативами від 2021 року щодо порядку надання такої інформації.  

Читайте також: Розкриття бенефіціарів: чому боротьба з офшорами в Україні обертається бюрократичним знущанням

Як раніше пояснювала DW, вимога щодо розкриття бенефіціарів, тобто фізичних осіб, які фактично контролюють діяльність компанії чи підприємства, поширюється в Україні на всіх юридичних осіб. Винятком є політичні партії, професійні та творчі спілки, ОСББ, адвокатські об'єднання, а також організації публічного сектору (державні, комунальні підприємства, місцеве самоврядування). Фізичних осіб-підприємців новації також не стосуються. 

Проблеми для ГО та неприбуткових організацій

На думку експертів, з якими розмовляла DW, проблема чинної законодавчої норми не лише в обмеженому часі на надання інформації про кінцевих бенефіціарів. Українське законодавство розглядає громадські та благодійні організації в Україні як юридичні особи з високим ступенем ризику відмивання доходів, пояснює юристка Центру демократії та верховенства права Анна Ісічко. Вона однак додає, що за даними Держфінмоніторингу щодо неприбуткових організацій, у 2020 році здійснення так званих підозрілих фінансових операцій виявили лише у 361 із загалом понад 72 тисяч організацій.  

Читайте також: Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського

Якщо до 10 жовтня юрособи, зокрема неприбуткові та благодійні організації, не подадуть відповідні дані про бенефіціарів, їм на невизначений строк можуть бути заморожені кошти на рахунках, затримані операції з міжнародними партнерами, накладені непропорційно високі штрафи тощо. 

На думку радниці української юридичної фірми "Анте" Катерини Іщенко, інформація про бенефіціарів мала би насамперед стосуватися тих юридичних осіб, у яких складна й заплутана структура власності чи власники-нерезиденти. Наявна ж позиція держави щодо цього питання "явно не на боці платників податків і здорового глузду", - підсумувала юристка в коментарі DW.

DW.COM

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Мільйони документів, розсекречених за допомогою інформаторів, демонструють, як світові лідери використовують офшорні компанії, щоб мінімізувати податки. Серед них, зокрема, Володимир Зеленський і Тоні Блер.  

Аудіо й відео до теми

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021)  

Реклама

Докладно

Розслідування Pandora Papers викрило щонайменше 35 чинних чи колишніх світових лідерів у секретній фінансовій діяльності

Зеленський та офшори (відео)

Розслідування офшорних схем Pandora Papers не обійшлося без України. Навіщо Володимиру Зеленському офшорні оборудки?  

Уперед у минуле, або Нафтогаз України під контролем уряду

Уперед у минуле, або "Нафтогаз України" під контролем уряду

Перебравши на себе функції наглядової ради, уряд порушив принципи реформи корпоративного управління, вважають експерти.  