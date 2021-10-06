Розкрити кінцевого бенефіціара: Рада може дати бізнесу більше часу на виконання цієї вимоги

Верховна Рада України може продовжити для українських компаній строк подання інформації про своїх кінцевих бенефіціарів. Відповідний законопроєкт № 5807, згідно з даними сайту парламенту, внесений у порядок денний засідання у середу, 6 жовтня. Якщо народні депутати розглянуть і підтримають цей законопроєкт, українські підприємці матимуть час до липня 2022 року для надання такої інформації державному реєстратору.

Напередодні цей законопроєкт уже був у порядку денному, однак до його розгляду народні обранці не дійшли, тож він був перенесений на 6 жовтня.

Як повідомлялось, до 10 жовтня цього року юридичні особи в Україні мають надати державним органам інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів. Ця вимога визначена ухваленим у 2019 році законом щодо запобігання та протидії відмиванню брудних коштів та урядовими нормативами від 2021 року щодо порядку надання такої інформації.

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Як раніше пояснювала DW, вимога щодо розкриття бенефіціарів, тобто фізичних осіб, які фактично контролюють діяльність компанії чи підприємства, поширюється в Україні на всіх юридичних осіб. Винятком є політичні партії, професійні та творчі спілки, ОСББ, адвокатські об'єднання, а також організації публічного сектору (державні, комунальні підприємства, місцеве самоврядування). Фізичних осіб-підприємців новації також не стосуються.

Проблеми для ГО та неприбуткових організацій

На думку експертів, з якими розмовляла DW, проблема чинної законодавчої норми не лише в обмеженому часі на надання інформації про кінцевих бенефіціарів. Українське законодавство розглядає громадські та благодійні організації в Україні як юридичні особи з високим ступенем ризику відмивання доходів, пояснює юристка Центру демократії та верховенства права Анна Ісічко. Вона однак додає, що за даними Держфінмоніторингу щодо неприбуткових організацій, у 2020 році здійснення так званих підозрілих фінансових операцій виявили лише у 361 із загалом понад 72 тисяч організацій.

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Якщо до 10 жовтня юрособи, зокрема неприбуткові та благодійні організації, не подадуть відповідні дані про бенефіціарів, їм на невизначений строк можуть бути заморожені кошти на рахунках, затримані операції з міжнародними партнерами, накладені непропорційно високі штрафи тощо.

На думку радниці української юридичної фірми "Анте" Катерини Іщенко, інформація про бенефіціарів мала би насамперед стосуватися тих юридичних осіб, у яких складна й заплутана структура власності чи власники-нерезиденти. Наявна ж позиція держави щодо цього питання "явно не на боці платників податків і здорового глузду", - підсумувала юристка в коментарі DW.