 Міністр юстиції повідомив про перший продаж колонії в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

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Новини

Міністр юстиції повідомив про перший продаж колонії в Україні

Міністр заявив, що 30 відсотків виручених коштів підуть до держбюджету, а 70 відсотків - на відновлення тюремної інфраструктури і будівництво в'язниць.

СІЗО у Львові

СІЗО у Львові

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив у четвер, 3 червня, про продаж майна Львівської виправної колонії №48.

"Сьогодні на аукціоні продали перший лот - майно колонії №48 (Хуторівка, 2) стартова ціна основного об'єкту - 132 мільйона 674 тисячі 303 гривень 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 мільйонів 500 тисяч гривень зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази", - написав міністр у соцмережі Facebook.

Він уточнив, що у торгах взяли участь семеро учасників, і що це є першим продажем в'язниці в Україні.

"Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30 відсотків піде до державного бюджету, 70 відсотків піде на відбудову в'язничної інфраструктури", - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, другим лотом була продана відокремлена частина 48 колонії. "Стартова ціна - 3 мільйони 386 тисяч 294 гривні 37 копійок, торгувалися 9 учасників, ціна продажу - 30 мільйонів гривень, зростання ціни - майже у 9 разів!" - наголосив Малюська і додав, що до цих виручених коштів також застосують правило розподілу виручених коштів 30/70: 30 відсотків - у бюджет, а 70 відсотків - на нове будівництво в'язничної інфраструктури.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року міністр юстиції України Денис Малюська анонсував "великий розпродаж в'язниць". Йдеться про розпродаж більше 100 об'єктів нерухомого майна пенітенціарної системи. 

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