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Роман Насіров
Тема
Роман Насіров - український політик, колишній голова Державної фіскальної служби України.
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Докладно
ОАСК ліквідували: що далі?
ОАСК ліквідували: що далі?
За ліквідацією скандального ОАСК має прослідувати формування нової незалежної судової інституції. Як це зробити?
Політика
14.12.2022
14 грудня 2022 р.
Насіров виграв суд, але від посади голови ДФС відмовився
Насіров виграв суд, але від посади голови ДФС відмовився
Суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС, але поновлюватися на посаді він відмовився.
Політика
24.02.2020
24 лютого 2020 р.
Найгучніші "корупційні" провадження в Україні
Найгучніші "корупційні" провадження в Україні
Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема.
Політика
05.11.2019
5 листопада 2019 р.
Верховний суд скасував усі рішення на користь Насірова
Верховний суд скасував усі рішення на користь Насірова
Верховний суд скасував усі рішення на користь Романа Насірова. Далі його справу розглянуть в антикорупційному суді.
Політика
27.09.2019
27 вересня 2019 р.
Вибори в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти
Вибори в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти
Володимира Зеленського та Олега Ляшка висунули кандидатами в президенти України. А ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів.
Політика
21.01.2019
21 січня 2019 р.
Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України
Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України
З повідомлень ЦВК випливає, що Роман Насіров ще не зареєстрований кандидатом у президенти України.
Політика
19.01.2019
19 січня 2019 р.
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