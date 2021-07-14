 Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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Новини

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати

Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили понад 900 тисяч гривень зарплати.

ексголова Конституційного Суду України (КС)

Олександр Тупицький

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом ексголови Конституційного Суду України (КС) Олександра Тупицького до КС. Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність КС про непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді КС із 18 квітня до 28 серпня 2020 року, і зобов'язати КС виплатити її.

Суд прийняв позов до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, повідомила пресслужба суду в середу, 14 липня.

"Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді КС протягом цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний Суд України" і просить ОАСК зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.

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Рішення Верховного суду щодо Тупицького

Раніше цього дня Верховний Суд визнав протиправним і скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу щодо призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

ВС пояснив, що президент при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено ст. 19 Основного Закону України. Реалізація повноважень президента стосовно формування складу КСУ здійснюється винятково шляхом видання указів про призначення суддів цього суду, додали у ВС.

Відповідь суду з Офісу президента України

В Офісі президента (ОП) України вважають, що Верховний Суд очолив спротив частини суддівського корпусу судовій реформі в Україні. В ОП вважають його рішення "підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду". Зеленський планує оскаржити це рішення ВС.

Тупицький і конституційна криза в Україні

Нагадаємо, Олександр Тупицький був призначений на посаду судді КСУ у 2013 році за квотою тодішнього президента Віктора Януковича. У 2019-му Тупицький став головою КСУ.

У 2020-му в Україні спалахнула конституційна криза після того, як КСУ під головуванням Тупицького скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні.

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Як Зеленський звільняв Тупицького

Наприкінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. Згідно з рішенням РНБО, подальше перебування Тупицького на цій посаді становило б суттєву загрозу для національної безпеки України.

Тупицький має статус підсудного у кримінальному провадженні. Його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо нього.

У середині червня він заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн, але не отримав винагороду за травень.

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