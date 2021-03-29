 Тупицький і Касмінін оскаржили у Верховному суді указ Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

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Новини

Тупицький і Касмінін оскаржили у Верховному суді указ Зеленського

До Касаційного адміністративного суду у складі ВСУ надійшли позови, де оскаржується указ президента Володимира Зеленського, що скасував призначення Тупицького та Касмініна в КСУ.

Олександр Тупицький

Олександр Тупицький (архівне фото) волів би ще послужити народу України на посаді голови КСУ

У Верховному суді України (ВСУ) повідомили про надходження позовів, що оскаржують указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення в Конституційний суд України (КСУ) Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. Про це в вівторок, 30 березня, поінформував сайт ВСУ.

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"29 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує указ президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" у частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року №256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні. Позову присвоєно реєстраційний номер справи - №9901/96/21.

Того самого дня надійшов ще один позов проти зазначеного указу Зеленського. Реєстраційний номер справи - №9901/97/21, зазначається в повідомленні.

Двобій Зеленського з Тупицьким

Як повідомлялося, 27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані в травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленського скасовано призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

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Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. Це рішення викликало хвилю критику з боку міжнародних партнерів і кредиторів України.

На такий крок відреагували також Верховна Рада й президент Зеленський. Останній оголосив про "перезавантаження" КСУ.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицькому про підозру, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

29 березня на Facebook-сторінці КСУ було опубліковано повідомлення про проведення 12 квітня спецзасідання КСУ щодо звільнення Тупицького. 

Дивитись відео 14:05

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Зеленський проти голови КСУ: конституційна криза в Україні поглиблюється

Відсторонивши голову КСУ Олександра Тупицького з посади своїм спірним указом, президент Володимир Зеленський лише поглиблює конституційну кризу в Україні, що триває вже кілька місяців, переконані експерти.  

Верховний суд відправив Тупицького з його позовом до Зеленського у КСУ

Відмову Олександру Тупицькому у відкритті провадження за позовом до президента пояснили тим, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.  

НАЗК склало адмінпротокол на голову КСУ Олександра Тупицького

Протокол на голову Конституційного суду Олександра Тупицького складено через неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів, коли він скасовував засідання суду щодо власного дисциплінарного проступку.  

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