Тупицький і Касмінін оскаржили у Верховному суді указ Зеленського

У Верховному суді України (ВСУ) повідомили про надходження позовів, що оскаржують указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення в Конституційний суд України (КСУ) Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. Про це в вівторок, 30 березня, поінформував сайт ВСУ.

Читайте також: Коментар: Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал

"29 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує указ президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" у частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року №256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні. Позову присвоєно реєстраційний номер справи - №9901/96/21.

Того самого дня надійшов ще один позов проти зазначеного указу Зеленського. Реєстраційний номер справи - №9901/97/21, зазначається в повідомленні.

Двобій Зеленського з Тупицьким

Як повідомлялося, 27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані в травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленського скасовано призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Читайте також: Конституційний суд України: а судді хто?

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. Це рішення викликало хвилю критику з боку міжнародних партнерів і кредиторів України.

На такий крок відреагували також Верховна Рада й президент Зеленський. Останній оголосив про "перезавантаження" КСУ.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицькому про підозру, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

29 березня на Facebook-сторінці КСУ було опубліковано повідомлення про проведення 12 квітня спецзасідання КСУ щодо звільнення Тупицького.