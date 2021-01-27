Верховний суд відправив Тупицького з його позовом до Зеленського у КСУ

В Україні Верховний суд (ВС) відмовив у відкритті провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляє у середу, 3 лютого, пресслужба Верховного суду.

Відмову у відкритті провадження суд пояснив тим, що позовна заява до президента про визнання протиправним та скасування указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" не належить до розгляду за правилами адміністративного судочинства.

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У ВС зазначили, що у заяві позивач фактично ставить питання про неконституційність указу президента та, відповідно, про необхідність оцінювання цього акта глави держави на відповідність Конституції України.

Відповідно до закону "юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, що віднесені до юрисдикції КСУ", йдеться у повідомленні ВС.

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Також зазначається, що "аналіз норм Конституції України, практики Конституційного суду України, а також правових позицій Великої Палати Верховного суду у подібних правовідносинах свідчить про те, що невідповідність указів Президента України положенням Конституції України може бути підставою для прийняття виключно Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності цих указів, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства".

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Крім цього, Верховний суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, стосовно обсягу повноважень президента України, також є виключним повноваженням КСУ.

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Як повідомлялося, 1 лютого голова КСУ Олександр Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ №607/2020 президента Володимира Зеленського про відсторонення його від посади судді. Тупицький просив визнати указ протиправним та нечинним.

Наприкінці грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.