 Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2020

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Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ

Відповідним указом президента України главу Конституційного суду відсторонено від посади судді на два місяці.

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду (КСУ) строком на два місяці. Про це повідомляється на сайті президента у вівторок, 29 грудня.

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Зазначається, що Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

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Наголошується, що рішення ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Свою позицію щодо цього рішення Офіс президента пояснює тим, що клопотання скероване на виконання Кримінального процесуального кодексу, у статті 154 якого передбачається, що посадові особи, призначені президентом, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент.

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. (...) Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", - заявив представник президент у КСУ Федір Веніславський.

Нагадаємо, положення щодо призначення суддів КСУ, а також припинення їхніх повноважень визначені безпосередньо в Конституції України. Норм про відсторонення суддів КСУ від посади у розділі ХІІ Конституції "Конституційний суд України" не міститься.

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