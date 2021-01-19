 У КСУ стверджують, що ДБР не має повноважень вручати Тупицькому підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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У КСУ стверджують, що ДБР не має повноважень вручати Тупицькому підозру

У Конституційному суді кажуть, що указ президента про відсторонення Олександра Тупицького не позбавляє його статусу судді і голови суду. Сам Тупицький просить генпрокурорку в законний спосіб вручити йому підозру.

Олександр Тупицький

Олександр Тупицький

У Конституційному суді України (КСУ) стверджують, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) не мають повноважень повідомляти про підозру судді КСУ. Як зазначається у повідомленні на сайті КСУ, опублікованому ввечері у вівторок, 19 січня, згідно із законом, про підозру у вчиненні кримінального злочину судді КС має повідомити генеральний прокурор або особа, що здійснює його повноваження.

У КСУ заявили, що здивовані інформацією ДБР про повідомлення про підозру голові суду Олександру Тупицькому у завідомо неправдивих свідченнях і підкупі свідка.

У КСУ також стверджують, що попри те, що Тупицький відсторонений від посади указом президента, це не позбавляє його статусу судді і голови суду. Окрім того, текст указу не містить жодних вказівок чи заборон щодо допуску Тупицького в будівлю Конституційного суду України, наголошують у суді. Нагадаємо, співробітники Управління державної охорони 19 січня не впустили Олександра Тупицького у будівлю суду. 

Тупицький написав заяву на ім'я Венедіктової

Тим часом сам Олександр Тупицький цього дня написав заяву на ім'я генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, в якій просить у законний спосіб вручити йому підозру. Він зазначив, що готовий прийти для цього у призначений час. Також Тупицький просить Венедіктову звернутися до президента України Володимира Зеленського щодо скасування ним указу про відсторонення голови КСУ. Текст заяви опубліковано на сайті суду.

Нагадаємо, 28 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. В Офісі президента пояснили, що рішення ухвалене на підставі клопотання Офісу генерального прокурора.

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