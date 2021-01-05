У готелі, а не на віллі: у КСУ розповіли подробиці відпочинку Тупицького в ОАЕ

У Конституційному суді України у вівторок, 12 січня, повідомили, що голова КС Олександр Тупицький офіційно перебуває у щорічній відпустці з 6 січня до 13 січня, і опублікували скан розпорядження про відпустку та ваучер туроператора.

У КСУ заявили, що 6 січня Олександр Тупицький спільно з дружиною та сином вилетіли на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пробудуть до 13 січня 2021 року. "Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242 116,43 гривень. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування", - йдеться у повідомленні КСУ.

У пресслужбі суду зазначили, що вищевказана інформація "спростовує неправдиві заяви окремих осіб та ЗМІ стосовно оренди Олександром Тупицьким спільно із сім'єю королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу".

При цьому у КСУ повідомили, що нарахований дохід Тупицького у грудні 2020 року склав 433 538,60 грн, "що повністю покриває суму витрат на туристичну поїздку".

"Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею", - стверджують у КСУ і додали, що у разі оприлюднення персональних відомостей про зазначених осіб "вони самостійно можуть скористатися своїм правом на захист честі, гідності й ділової репутації та спростування недостовірної інформації".

Пресслужба суду наголосила, що голова суду "надав вичерпну інформацію з цього приводу і подальше спілкування припиняє".

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