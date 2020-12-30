 У прокуратурі наполягають, що указ Зеленського щодо голови КСУ законний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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У прокуратурі наполягають, що указ Зеленського щодо голови КСУ законний

В Офісі генеральної прокурорки заявляють, що президент Володимир Зеленський законно відсторонив голову КСУ Олександра Тупицького від посади судді.

Протест під будівлею Конституційного суду України (архівне фото)

Протест під будівлею Конституційного суду України (архівне фото)

Відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду України (КСУ) відбулося відповідно до вимог чинного законодавства. Про це у відповідь на опубліковану раніше позицію юристів КСУ заявили в Офісі генеральної прокурорки (ОГП) України.

"Позиція правового департаменту секретаріату КСУ щодо того, що положення частини 3 статті 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів КСУ і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована", - зазначено у роз'ясненні, оприлюдненому пресслужбою ОГП у середу, 30 грудня.

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"Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження, - наголошується у роз'ясненні прокуратури. - У зв'язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді КСУ, прийняв законний указ у відповідності до вимог чинного законодавства України".

Конституційний клінч

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. В Офісі президента пояснили, що рішення ухвалене на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Тупицького від посади строком на два місяці. Це клопотання скероване на виконання Кримінального процесуального кодексу, у статті 154 якого передбачається, що посадові особи, призначені президентом, відстороняються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент. Як повідомляв Офіс генпрокурора, Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка. 

Утім, сам Зеленський пояснив своє рішення метою "відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи". 

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У КСУ на це заявили, що президент вийшов за межі своїх повноважень. При цьому у КСУ вказали, що ні Конституція, ні спеціальний закон про КСУ не передбачають таких дій, як відсторонення судді КСУ від посади. Як пояснили в КСУ, гарантії суддівської незалежності полягають у тому, що у судді можуть бути припинені повноваження або він може бути звільнений з посади, причому останнє можливо тільки внаслідок рішення, ухваленого на пленарному засіданні КСУ.

У стані конституційної кризи Україна перебуває після того, як 27 жовтня КСУ ухвалив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації. 

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