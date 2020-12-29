Конституційний суд: Президент протиправно втрутився в діяльність судді КСУ

Конституційний суд України (КСУ) пояснив, що видання президентом Володимиром Зеленським указу про відсторонення від посади судді Олександра Тупицького "фактично є протиправним втручанням у діяльність судді КСУ, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність". При цьому у КСУ вказали, що така відповідальність передбачається Кримінальним кодексом України у статтях про втручання у діяльність державного діяча (344) та втручання в діяльність судових органів (376).

Про це ідеться у роз'ясненнях правового департаменту секретаріату КСУ, опублікованих у середу, 30 грудня, насайті органу конституційної юрисдикції.

На обґрунтування цієї тези у КСУ пояснили, що Конституція України не наділяє президента правом відсторонення від посади судді КСУ. "Більше того, Конституція взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КСУ від посади. На відміну від суддів судів загальної юрисдикції, стосовно яких може бути ухвалено рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, Конституція встановлює лише підстави та порядок звільнення судді КСУ з посади, припинення його повноважень, затримання його або утримання під вартою чи арештом (статті 149, 149-1 Конституції України)", - ідеться в роз'ясненнях на сайті КСУ.

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Тож у КСУ дійшли висновку, що президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та застосував до судді КСУ захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до Конституції та законів України не може бути застосовано до суддів КСУ.

Указ про відсторонення судді КСУ від посади

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. В Офісі президента пояснили, що рішення ухвалене на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Тупицького від посади строком на два місяці. Це клопотання скероване на виконання Кримінального процесуального кодексу, у статті 154 якого передбачається, що посадові особи, призначені президентом, відстороняються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент. Як повідомляв Офіс генпрокурора, Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Утім, сам Зеленський пояснив своє рішення метою "відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

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Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.