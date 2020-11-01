 Євродепутатка: Корумповані судді зруйнували антикорупційні структури в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Євродепутатка: Корумповані судді зруйнували антикорупційні структури в Україні

Німецька євродепутатка Віола фон Крамон застерегла Київ, що відсутність антикорупційних органів в Україні може активувати "відповідні пункти" угоди про асоціацію та поставити під загрозу безвіз.

Віола фон Крамон

Віола фон Крамон (фото з архіву)

Корумпованим суддям в Україні вдалося зруйнувати структури для боротьби з корупцією, вважає заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon). Про це йдеться у заяві, поширеній її офісом у вівторок, 3 листопада.

"Ситуація в Україні викликає велику тривогу, адже декільком корумпованим суддям вдалося за кілька днів зруйнувати цілі структури для боротьби з корупцією, на розбудову яких знадобилися десятиліття", - зазначається у заяві. Німкеня фон Крамон, яка представляє фракцію Зелених, додала, що відсутність таких антикорупційних органів може "автоматично активувати відповідні пункти" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також "скасувати безвізовий режим для країни, поряд з іншими досягненнями".

На думку євродепутатки, стає дедалі більш очевидним, що судді діяли не самостійно. Фон Крамон закинула їм "тісні зв'язки з проросійськими силами в Україні та з деякими впливовими олігархами". "Ці судді діяли проти інтересів України та натомість підпорядкували все інтересам однієї маленької групи. Таким чином вони штовхають країну в надзвичайно небезпечну конституційну кризу", - додала фон Крамон.

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Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.

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