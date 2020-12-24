Зеленський: Перезавантаження КСУ має початися з Тупицького

Президент України Володимир Зеленський заявив, що голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький повинен піти у відставку. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", яке було опубліковане в п'ятницю, 25 грудня.

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"Я вважаю, Тупицький не може бути головою КСУ. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - сказав Зеленський.

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На його думку, судді КСУ, зокрема Тупицький, перевищили свої повноваження. "Почали вони з НАБУ. Почали м'яко: своїм рішенням не зняли керівника, не закрили НАБУ, тільки поставили під сумнів, чи може президент призначати директора Бюро. Потім вони перейшли до НАЗК (заблокували частину його повноважень. - Ред.), після чого я зрозумів, що їх терміново треба зупинити", - зазначив Зеленський.

Він стверджує, що не запрошував нікого із суддів КСУ на зустріч, "але всі хотіли зі мною поспілкуватися". За словами президента, Тупицький "дуже хотів" з ним познайомитися і востаннє вони бачилися "до всіх подій".

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