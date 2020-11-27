Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 грудня, підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як зазначає пресслужба президента України, цей закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду України.

Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції".

"Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

4 грудня Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних і неподання декларації.

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що задоволений ухваленим Радою законопроєктом. Утім керівник Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков попросив Зеленського накласти вето на цей законопроєкт. Новіков наголошує, що цей законопроєкт не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають електронну декларацію або умисно зазначають у ній недостовірні відомості.