НАЗК критикує новий закон про е-декларації і просить вето Зеленського

Керівник Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков надіслав у п'ятницю, 4 грудня, офіційного листа президенту України Володимиру Зеленському, в якому просить главу держави накласти вето на законопроєкт №4460-д про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації і за неподання декларації суб'єктом декларування, який сьогодні ухвалила Верховна Рада.

Як повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook, в листі Новіков наголошує, що цей законопроєкт не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають е-декларацію або умисно зазначають у ній недостовірні відомості.

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"Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття", - наголошується в повідомленні.

У НАЗК зазначають, що, відповідно до схваленого ВР законопроєкту, тільки якщо суб'єкт декларування навмисне не задекларує майно на більш ніж 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів для працездатних осіб (з 1 грудня 2020 року - 9 мільйонів 80 тисяч гривень), суд може призначити йому покарання у вигляді обмеження, але не позбавлення волі на строк до 2 років, при чому під час обмеження свободи корупціонер перебуватиме не в тюрмі, а в виправному центрі, де зможе вільно користуватися засобами зв'язку і залишати центр за дозволом його керівництва.

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"Позиція НАЗК залишається незмінною: за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 мільйон гривень має передбачатися позбавлення волі", - наголошується в повідомленні.

Зеленський задоволений тим, що є

У свою чергу президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, оприлюдненому у п'ятницю на сторінці в Facebook, дав зрозуміти, що задоволений ухваленим Радою законопроєктом.

"Як би не старався нашкодити Україні Конституційний Суд, було відновлено кримінальну відповідальність чиновників за брехню в деклараціях. Важливо, що встигли до настання 2021 року. Тому ті, хто збрехали цього року, не уникнуть відповідальності... Шкода, що поки відповідальність не така жорстка, як хотілося, але радує, що це поки", - заявив Зеленський.

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Він також додав, що відновлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірних даних підтримали всі міжнародні партнери країни.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

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4 грудня Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних і неподання декларації.