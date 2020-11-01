У ВР зареєстрували низку законопроєктів про е-декларування

Депутати Верховної Ради готують законопроєкти, спрямовані на відновлення декларування статків посадовців та кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в них. Зокрема, у понеділок, 2 листопада, депутати фракції партії "Європейська солідарність" зареєстрували законопроєкти 4300 та 4301, якими "відновлюється відповідальність за брехню в деклараціях", повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

За її даними, в першому з них йдеться про повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а в другому - про криміналізацію ухилення від декларування достовірної інформації. Фракція вимагає розглянути обидва законопроєкти цього тижня.

Проєкт Разумкова

Ще один законопроєкт щодо відновлення повноважень НАЗК підготував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він ще не зареєстрований на сайті парламенту, втім, за даними видання "Українська правда", ним пропонується повернути агенству право одержувати від чиновників інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, мати автоматизований доступ до систем, реєстрів, банків даних державних органів або органів місцевого самоврядування, вести облік та оприлюднення декларацій, здійснювати їх контроль та перевірку та здійснювати моніторинг способу життя.

Також пропонується доручити уряду розробити законопроєкт про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

На сайті Ради також міститься інформація про реєстрацію Юлією Тимошенко законопроєкту "про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року".

Тексти усіх згаданих законопроєктів наразі не оприлюднені.

Зеленський вимагає підтримати свій проєкт

Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся до фракції "Слуга народу" із вимогою підтримати його законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду.

"Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився, закінчився час умовлянь і м'якості. Потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному суду. Обов'язково! Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності...", - йдеться в його аудіозверненні до фракції, повідомляє "Українська правда".

29 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

Президент пропонує у своєму законопроєкті визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року таким, що не створює правових наслідків, оскільки воно "прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Президент України ініціює повернення редакцій закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ. Також у законопроєкті передбачається припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення, і після його ухвалення відповідні суб'єкти мають розпочати процедуру відбору нових суддів.

Як відомо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.