Рішення КСУ: США закликають сторони об'єднатися в діалозі для вирішення кризи

Посольство США в Україні в понеділок, 2 листопада, закликало всі сторони об'єднатися в діалозі і знайти вихід із кризи, пов'язаної з нещодавнім рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронного декларування.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія, Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися в діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці посольства у Twitter.

Нагадаємо, що КСУ минулого тижня оприлюднив рішення від 27 жовтня, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з контролю та перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".

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Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство через рішення КС увечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій. З огляду на це президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). За підсумками засідання РНБО невідкладно було скликано засідання Кабінету Міністрів України в Офісі президента.

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Уряд на своєму позачерговому засіданні на виконання рішення РНБО ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки. 30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Також 29 жовтня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", згідно з яким припиняються повноваження складу КСУ, що ухвалив рішення 27 жовтня. Президент пропонує визнати це рішення КСУ "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів". У законопроекті глава держави також запропонував повернути редакцію закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ від 27 жовтня.

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Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) заявили, що занепокоєні зусиллями скасувати впроваджувані в країні з 2014 року антикорупційні реформи.