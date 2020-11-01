 Рішення КСУ: США закликають сторони об′єднатися в діалозі для вирішення кризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рішення КСУ: США закликають сторони об'єднатися в діалозі для вирішення кризи

Посольство США в Україні закликає сторони об'єднатися в діалозі для подолання кризи, спричиненої рішенням Конституційного суду України щодо електронного декларування.

Акція протесту під стінами Конституційного суду України

Акція протесту під стінами Конституційного суду України

Посольство США в Україні в понеділок, 2 листопада, закликало всі сторони об'єднатися в діалозі і знайти вихід із кризи, пов'язаної з нещодавнім рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронного декларування.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія, Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися в діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці посольства у Twitter.

Нагадаємо, що КСУ минулого тижня оприлюднив рішення від 27 жовтня, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з контролю та перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".

Читайте також:   Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися

Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство через рішення КС увечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій. З огляду на це президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). За підсумками засідання РНБО невідкладно було скликано засідання Кабінету Міністрів України в Офісі президента.

Читайте також: На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним

Уряд на своєму позачерговому засіданні на виконання рішення РНБО ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки. 30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Також 29 жовтня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", згідно з яким припиняються повноваження складу КСУ, що ухвалив рішення 27 жовтня. Президент пропонує визнати це рішення КСУ "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів". У законопроекті глава держави також запропонував повернути редакцію закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ від 27 жовтня.

Читайте також:  Рада Європи застерігає від звільнення суддів КСУ України

Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) заявили, що занепокоєні зусиллями скасувати впроваджувані в країні з 2014 року антикорупційні реформи.

Дивитись відео 02:37

Протести під стінами КСУ: "Повторення історії неможливе" (30.10.2020)

DW.COM

Коментар: Зеленський проти КС - Україна сповзає в глибоку кризу

Скасування конституційним судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна спричинило правовий колапс. Країна повернулася в епоху Кучми, пише Сергій Руденко.  

Також за темою

Petras Austrevicius

Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися 01.11.2020

У Європарламенті схвалюють намагання української влади шукати рішення у ситуації довкола КC. Однак про підтримку конкретних кроків президента наразі не йдеться, пояснив євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

Ukraine | Demo vor dem Verfassungsgericht in Kiew

У Києві протестувальники вимагають відставки суддів Конституційного суду України 30.10.2020

Під будівлею Конституційного суду України відбувається акція протесту. Її учасники вимагають відставки суддів та перезавантаження КСУ.

Ukraine - Polen

Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО через рішення КСУ 29.10.2020

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО після рішення КСУ, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Реклама

Докладно

Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Що чекає на Україну за наступного президента США (відео)

І у Джо Байдена і у Дональда Трампа є історія, пов'язана з Україною, що може вплинути на подальші відносини з Києвом.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  