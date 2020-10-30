Євродепутат: Боротьба з корупцією в Україні не повинна припинитися

У заяві депутатів Європарламенту щодо наслідків рішення Конституційного суду України (КСУ) про визнання неконституційними деяких положень антикорупційного законодавства не йдеться про конкретну підтримку законопроєкту Володимира Зеленського, яким він ініціює припинення повноважень чинного складу КСУ. Про це у коментарі DW у неділю, 1 листопада, заявив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс - один з шістьох підписантів цієї заяви.

"Наша відправна точка - це потреба у рішенні. Тому ми не говоримо про підтримку практичних кроків Володимира Зеленського", - пояснив Ауштрявічюс. За його словами, у заяві йдеться про необхідність рухатися вперед, щоб "боротися із системною хворобою України - корупцією".

Читайте також: Рада Європи застерігає від звільнення суддів КС України

Як відомо, 31 жовтня глава фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що "рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент". Ідеться про законопроєкт президента Зеленськогощодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати неправосудним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Законопроєкт зареєстрований 29 жовтня і переданий на розгляд парламентського комітету.

Заява євродепутатів

30 жовтня шестеро євродепутатів поширили заяву, у якій ішлося, що "повноцінно наділене повноваженнями Національне агентство із запобігання корупції відіграє ключову роль, і рішення Конституційного суду не має використовуватися як привід для того, щоб послабити чи звести до другорядної його роль". "Будь-яких кроків назад, особливо у такій чутливій та важливій сфері як боротьба з корупцією, потрібно уникати. Тому ми вітаємо першу реакцію президента Зеленського, який ініціював законодавство з цього приводу. Ми також віримо нашим колегам у Верховній Раді, які вже багато разів доводили політичну волю непохитно продовжувати втілювати антикорупційний порядок денний", - йшлось у заяві.

Читайте також: Рішення КСУ щодо антикорупційних законів: небезпека втрати безвізу з ЄС?

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції з контролю і перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

На початку жовтня троє євродепутатів написали Давиду Арахамії жорсткого листа, у якому попередили про небезпеку втрати Україною макрофінансової допомоги від ЄС.