Рада Європи застерігає від звільнення суддів КС України

Генсекретарка РЄ та голова Венеціанської комісії наголошують, що припинення повноважень суддів є порушенням Конституції та фундаментального принципу поділу влади.
У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного суду України буде "кричущим порушенням" Основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.
Про це йдеться в листі генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, датованого 31 жовтня.
"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо, можливо, хороша причина, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання, і не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте, ми наполегливо закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів", - йдеться в листі, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
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У зв'язку з цим підписанти "спонукають" Разумкова "вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни".
"GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів. Венеціанська комісія і Рада Європи готові - в терміновому порядку, але з часом, необхідним для проведення ретельного аналізу різних варіантів - допомогти вам у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації", - заявили Бурич і Букіккіо.
Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення від 27 жовтня, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) з контролю і перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".
Глава НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство через рішення КС увечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій. У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
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За підсумками засідання РНБО було в терміновому порядку було зібрано засідання Кабінету міністрів України в Офісі президента. Кабінет міністрів України на своєму позачерговому засіданні на виконання рішення РНБО ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки. 30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.
29 жовтня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", згідно з яким припиняються повноваження складу КС, який ухвалив рішення 27 жовтня.
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Президент пропонує визнати це рішення КС "нікчемним (яке не створює правових наслідків) як прийняте суддями КС в умовах реального конфлікту інтересів". У законопроєкті глава української держави також запропонував повернути редакцію закону "Про попередження корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КС від 27 жовтня. Законопроєкт переданий на розгляд Комітету з питань правової політики та опрацьовується народними депутатами України.
Між тим 31 жовтня Давид Арахамія - голова фракції політичної партії "Слуга народу", яка має більшість в парламенті, - заявив, що "новий склад КС формуватиметься максимально прозоро, за участі громадськості та міжнародних партнерів".
Найближче пленарне засідання Верховної Ради має відбутись 3 листопада.