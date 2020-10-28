Рада Європи застерігає від звільнення суддів КС України

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного суду України буде "кричущим порушенням" Основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Про це йдеться в листі генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, датованого 31 жовтня.

"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо, можливо, хороша причина, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання, і не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте, ми наполегливо закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів", - йдеться в листі, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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У зв'язку з цим підписанти "спонукають" Разумкова "вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни".

"GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів. Венеціанська комісія і Рада Європи готові - в терміновому порядку, але з часом, необхідним для проведення ретельного аналізу різних варіантів - допомогти вам у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації", - заявили Бурич і Букіккіо.

Резонансне рішення КС

Дивитись відео 02:22 Поділитись Незаконне збагачення чиновників: що змінилося в законі (26.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3TmNa Незаконне збагачення чиновників: що змінилося в законі (26.11.2019)

Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення від 27 жовтня, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) з контролю і перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".

Глава НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство через рішення КС увечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій. У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

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За підсумками засідання РНБО було в терміновому порядку було зібрано засідання Кабінету міністрів України в Офісі президента. Кабінет міністрів України на своєму позачерговому засіданні на виконання рішення РНБО ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки. 30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Зеленський пропонує звільнити судей КС

29 жовтня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", згідно з яким припиняються повноваження складу КС, який ухвалив рішення 27 жовтня.

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Президент пропонує визнати це рішення КС "нікчемним (яке не створює правових наслідків) як прийняте суддями КС в умовах реального конфлікту інтересів". У законопроєкті глава української держави також запропонував повернути редакцію закону "Про попередження корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КС від 27 жовтня. Законопроєкт переданий на розгляд Комітету з питань правової політики та опрацьовується народними депутатами України.

Між тим 31 жовтня Давид Арахамія - голова фракції політичної партії "Слуга народу", яка має більшість в парламенті, - заявив, що "новий склад КС формуватиметься максимально прозоро, за участі громадськості та міжнародних партнерів".

Найближче пленарне засідання Верховної Ради має відбутись 3 листопада.