Голова КСУ бачить у законопроєкті Зеленського ознаки конституційного перевороту

Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента України Володимира Зеленського про перезавантаження КСУ суперечить Конституції України. "Сьогодні за ніч з'явився проєкт закону №4288 (законопроєкт Володимира Зеленського. - Ред.), який має ознаки конституційного перевороту", - сказав Тупицький на пресконференції у п'ятницю, 30 жовтня.

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Він заявив, що не розуміє, чому КСУ має відповідати за якість законів. "Чому не указом? Чому має за все відповідати Конституційний суд?" - обурився Тупицький і додав, що Верховній Раді треба ухвалювати такі закони, які б не направляли до КСУ.

Тупицький також зазначив, що реформування КСУ можливе лише у конституційний спосіб. "На сьогодні влада має заповнити три вакансії (суддів КСУ. - Ред.), і він (суд. - Ред.) уже буде інший", - наводить слова голови КСУ інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Тупицький стверджує, що посли країн Великої сімки (G7) не висловлювали неповаги до рішення КСУ. "Я не почув від послів (...), що вони не поважають рішення КСУ", - сказав Тупицький.

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Тупицький: КСУ продовжить працювати навіть після ухвалення закону

Голова КСУ наголосив, що у випадку ухвалення Верховною Радою законопроєкту президента про оновлення складу суду судді нинішнього скликання все одно продовжать працювати згідно з Конституцією.

Також голова КСУ вважає, що оточення президента Володимира Зеленського має намір створити "слухняний" суд. "Мета (...) - створення слухняного "кнопкового" суду (...) Я навіть не звинувачую президента, я не маю на це права, але оточення президента, думаю, робить погану роботу", - сказав він.

Від імені КСУ Тупицький запросив Володимира Зеленського на зустріч, щоб обговорити конфлікт, що склався. "Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його у будь-якому форматі (...). Треба прибрати штучний конфлікт", - додав він.

Тупицький не піде на допит до ДБР

Голова КСУ також заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР) за отриманою повісткою. "Я попрошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Чому? Фактично оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього? У свідка одні права, а у підозрюваного - інші", - заявив Тупицький. Він зазначив, що напередодні ввечері його розшукували двоє слідчих ДБР.

Нагадаємо, раніше КСУ ухвалив рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та інших норм антикорупційного законодавства. Після оприлюднення цього рішення НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій, а Національне антикорупційне бюро України повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців. Згодом Кабінет Міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

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