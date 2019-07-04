 У Києві протестувальники вимагають відставки суддів Конституційного суду України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Новини

У Києві протестувальники вимагають відставки суддів Конституційного суду України

Під будівлею Конституційного суду України відбувається акція протесту. Її учасники вимагають відставки суддів та перезавантаження КСУ.

Акція протесту під будівлею Конституційного суду України в Києві, 30 жовтня

Акція протесту під будівлею Конституційного суду України в Києві

У Києві під будівлею Конституційного суду України (КСУ) у п'ятницю, 30 жовтня, відбувається акція протесту "Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова". Її організаторами виступили Центр протидії корупції (ЦПК), фундація DEJURE, Автомайдан і Рух опору капітуляції. Як повідомляє кореспондент DW, в акції беруть участь близько тисячі пікетувальників. Вони вимагають відставки суддів КСУ та його перезавантаження.

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Учасники акції протесту під КСУ запалили фаєри

Учасники акції протесту під КСУ запалили фаєри

У ході акції протестувальники закидали будівлю суду презервативами, запалили фаєри і підірвали димові шашки, петарди та інші піротехнічні вироби. Демонстранти також вийшли на проїжджу частину вулиці Жилянської. Рух транспорту поблизу будівлі КСУ зупинений. Біля установи чергують посилені кордони поліції і Нацгвардії. Сутичок між протестувальниками і правоохоронцям не спостерігається, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

Протестувальники закликали КСУ відрядити до них представника суду для пояснення рішення щодо електронного декларування. У ході акції голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що треба негайно перезавантажити КСУ, але необхідно діяти виключно в межах Конституції України. "Якщо ми не зробимо це (перезавантаження КСУ. - Ред.) негайно, вони вже за лічені тижні скасують закон про мову і всі решта досягнень Євромайдану (...) Без кримінального покарання за брехню в деклараціях декларування не має жодного сенсу", - наголосив він.

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін на акції протесту

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін на акції протесту

Своєю чергою, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що за його заявою зареєстровано кримінальне провадження по статті 109 (замах на захоплення влади) щодо суддів КСУ. За його словами, воно вже внесене до Єдиного реєстру судових розслідувань та направлене в Державне бюро розслідувань. 

Напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, у якому він пропонує повністю змінити склад КСУ і визнати його рішення таким, що не створює правових наслідків.

Відповідальність за брехню в е-деклараціях

Нагадаємо, учасники акції протестують проти рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та інших норм антикорупційного законодавства. 

Читайте також: Рішення КСУ в ЄС вважають підставою для тимчасового зупинення "безвізу" - ЗМІПісля оприлюднення цього рішення НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій, а Національне антикорупційне бюро України повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців. Згодом Кабінет Міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

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