НАЗК: судді КСУ прийняли рішення у справі про незаконне збагачення у власних інтересах

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що судді Конституційного суду України (КСУ) "прийняли рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook у вівторок ввечері, 27 жовтня.

У НАЗК зазначили, що виявили ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного суду - Ірини Завгородньої та Сергія Головатого, що це є порушенням статті 366-1 Кримінального кодексу України.

За даними агентства, ці судді голосували у справі про визнання статті про незаконне збагачення неконституційною. "Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов", - зазначили у НАЗК.

В Агентстві нагадали, що у судді КСУ Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 мільйона гривень недостовірних відомостей. А в декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тисяч гривень, у декларації за 2019 рік - 754 тисяч гривень.

"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об'єктивність рішення Конституційного суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Утім, за даними екснардепа Сергія Лещенка, оприлюдненими ним у Telegram, суддя КСУ Сергій Головатий проголосував проти визнання статті про незаконне збагачення неконституційною. Так само начбето проголосували судді Василь Лемак, Олег Первомайський і Віктор Колісник.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів ОПЗЖ про відповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства і визнав неконституційними окремі його положення. Зокрема, за даними ЗМІ, КСУ визнав неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації. Наразі офіційно рішення суду ще не було оприлюднено.

В Офісі президента (ОП) України у відповідь на ці повідомлення у ЗМІ наголосили на ефективності антикорупційного законодавства. В ОП пообіцяли, що президент Зеленський обов'язково "використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил".