КСУ визнав частково неконституційними антикорупційні закони - ЗМІ

Конституційний суд України у вівторок, 27 жовтня, ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів про відповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства і визнав неконституційними окремі його положення.

"На закритій частині засідання було ухвалено рішення, яке набирає законної сили. Певні положення визнані неконституційними", - сказало джерело в КС, при цьому зазначивши, що конституційність цілої низки положень буде ще вивчатися, оскільки суд виніс ухвалу про виділення справи в окреме провадження, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим, співрозмовник агентства не уточнив, про що саме йде мова в рішенні і які саме положення антикорупційного законодавства КС визнав неконституційними.

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У свою чергу агентство "Українські новини" із посиланням на свої джерела повідомляє, що Конституційний судвизнав неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, суд визнав неконституційною низку інших положень антикорупційного законодавства.

Раніше екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що на закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень Національного агентства з протидії корупції.

Подання від нардепів ОПЗЖ

Подання 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень Закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов'язаних з ними законів України, що зачіпають права і свободи громадян (щодо декларування доходів, моніторингу способу життя, законності отримання активів) викладено на 79 сторінках.

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У поданні, яке надійшло до КС 5 серпня, зокрема, зазначається, що закон "Про запобігання корупції" зобов'язує декларувати майно членів сім'ї: дітей до досягнення ними повноліття, незалежно від місця їх проживання; будь-яких осіб, які спільно проживають, "мають взаємні права та обов'язки з суб'єктом".

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На думку авторів клопотання, така норма дозволяє збір, зберігання, використання і поширення інформації, в тому числі конфіденційної, про членів сім'ї суб'єктів декларування та інших третіх осіб, а також незаконне втручання в їхнє особисте і сімейне життя. Це уможливлює виборче переслідування суб'єктів декларування за політичними та іншими ознаками, а також з метою примусу їх до вчинення певних дій.

Також у документі піддаються критиці передбачені антикорупційним законодавством питання визначення обґрунтованості активів, порядку їх виявлення, арешту та стягнення на користь держави.