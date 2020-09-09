 КС визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Новини

КС визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

Велика палата Конституційного суду визнала неконституційними низку положень закону про НАБУ. Відповідне поданння спрямували 50 народних депутатів.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Велика палата Конституційного суду України (КСУ) на засіданні у середу, 16 вересня, визнала, що окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" (НАБУ) не відповідають Конституції України. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

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Судді КСУ ухвалили рішення, що Конституції не відповідають положення закону про наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним судом України рішення, уточнили у пресслужбі.

Крім того, Конституційний суд України закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції України абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу".

Конституційний суд вказав, що Верховна Рада України має невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до рішення. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Відповідне подання щодо конституційності вищевказаних положень закону про НАБУ подали 50 народних депутатів.

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Нагадаємо, 28 серпня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

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DW.COM

КСУ 10 вересня розгляне ще одну справу щодо конституційності закону про НАБУ

Подання щодо конституційності деяких положень закону про НАБУ подали 50 народних депутатів, серед яких повний склад фракції партії "Опозиційна платформа - За життя".  

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