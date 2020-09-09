 КСУ 10 вересня розгляне ще одну справу щодо конституційності закону про НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Новини

КСУ 10 вересня розгляне ще одну справу щодо конституційності закону про НАБУ

Подання щодо конституційності деяких положень закону про НАБУ подали 50 народних депутатів, серед яких повний склад фракції партії "Опозиційна платформа - За життя".

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний суд України у четвер, 10 вересня, розгляне справу за поданням 50 народних депутатів щодо конституційності окремих положень закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). 

У цьому поданні, підписаному у липні, зокрема, повним складом фракції партії "Опозиційна платформа - За життя", ідеться про визнання неконституційними усіх повноважень президента, пов'язаних зі створенням і діяльністю НАБУ, призначенням і звільненням його директора.

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Як ідеться у матеріалі DW "Порошенко, Зеленський і НАБУ: місце під Ситником "замінували" ще до його призначення",  рішення Конституційного суду про неконституційність указу президента від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ повинно мати наслідком перегляд законодавства про цей антикорупційний орган. Зокрема, зазначається, що Верховна Рада мала б привести закон про НАБУ у відповідність до Конституції: наприклад, через призначення директора НАБУ урядом на основі незалежного конкурсу на цю посаду. При цьому сам Ситник міг би допрацювати до кінця свого 7-річного терміну або до нового конкурсу. Утім, ініціювання і розгляд відповідних законопроєктів можуть не відбутись через те, що нині у провадженні КСУ перебуває подання, у якому 50 народних депутатів просять про визнання неконституційними низки положень чинного закону про НАБУ.

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Нагадаємо, 28 серпня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

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