КСУ визнав неконституційними деякі положення про карантин

Конституційний суд України (КСУ) у п'ятницю, 28 серпня ухвалив рішення, яким визнав неконституційними деякі зміни до держбюджету України на 2020 рік, пов'язані з карантинними обмеженнями.

Зокрема неконституційним було визнано обмеження граничного розміру зарплати посадових осіб. Його було запроваджено з квітня до кінця останнього місяця карантину. Оскільки строк дії карантину визначає Кабмін, то зміни до держбюджету поставили зарплату чиновникам в залежність від рішення виконавчої влади, зазначили в пресслужбі КСУ. Судді наголосили, що обмеження заробітної плати "має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України".

КСУ: Карантинні обмеження можна встановлювати лише законом

Також Конституційний суд закрив провадження у справі про перевірку конституційності деяких положень постанови Кабміну України про встановлення карантинних обмежень від 20 травня 2020 року на підставі втратою ними чинності.

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При цьому суд наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України, зазначили в пресслужбі суду. Як відомо, постанова Кабміну є підзаконним актом.

Коментуючи це рішення суду, представник президента України в КСУ Федір Веніславський назвав його очікуваним.

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"Щодо карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету Міністрів України, згідно з якою і було впроваджено карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт у межах конституційного подання і діючий - тобто лише первинний текст, який уже не діє", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Веніславського, КСУ ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, передусім суддів.

Нагадаємо, подання до КСУ щодо конституційності обмежень на час карантину, надійшло 4 червня. У поданні стверджувалося, що оспорювані положення на період дії карантину встановлюють непропорційні обмеження права на свободу пересування, права на мирні зібрання, права на підприємницьку діяльність, права на доступ до медичної допомоги. Ідеться про заборону на період карантину масових заходів, роботи закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, регулярних та нерегулярних перевезень, проведення планової госпіталізації медичними закладами.