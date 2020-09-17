Зеленський пропонує повністю оновити склад КСУ - законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 жовтня, подав до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". У ньому президент пропонує повністю оновити склад Конституційного суду України (КСУ) та визнати "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків)" рішення про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

У першій статті законопроєкту, зокрема, зазначається, що рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року ухвалювалося суддями "в умовах реального конфлікту інтересів". Також у документі пропонується повернути дію редакції закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України, які були чинними до ухвалення вищезгаданого рішення КСУ.

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Друга стаття пропонує припинити повноваження складу КСУ і невідкладно почати відбір на конкурсних засадах нового складу суду. У документі також говориться про "зухвале та безпрецедентне порушення" КСУ засад своєї діяльності та про "спробу повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні".

"Проєкт закону України розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного суду України", - зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Скандальне рішення КСУ

28 жовтня КСУ опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців.

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29 жовтня свою тривогу з приводу рішення КСУ висловили посли країн "Великої сімки" в Україні. "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності", - ішлося в заяві.

Того ж дня Кабінет Міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

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