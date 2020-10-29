Зеленський про загрози від рішення КСУ: У нас не буде грошей і підтримки

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності термінової реакції на ситуацію, яка склалася після ухвалення Конституційним судом України (КСУ) рішення, яким була визнана неконституційною кримінальна відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях чиновників. Про цеЗеленський заявив у четвер, 29 жовтня, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яке присвячене вжиттю невідкладних заходів після рішення КСУ, повідомляє офіційний сайт президента України.

"Справа не тільки в цьому рішенні, а й загалом у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці та обороні нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного суду буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Е-декларування в Україні буде працювати

Він зауважив, що демонтаж контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні європейськими партнерами. "Одразу скажу про головне, щоб ні в кого не було навіть найменшого сумніву, - система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроєкти для її поновлення мають бути підготовлені й направлені до Верховної Ради як невідкладні", - наголосив президент України.

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Він закликав учасників засідання знайти відповіді на запитання про те, чому взагалі з'явилося дане рішення КСУ та які у нього мотиви. Також Зеленський звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення рішення КСУ.

Окрім того, президент України особливо наголосив на загрозах, які становить рішення суду для країни та її національної безпеки. "У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проєкти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика діра в бюджеті. А головне - ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра чи післязавтра", - сказав Зеленський.

Скандальне рішення КСУ

28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

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Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.

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29 жовтня свою тривогу з приводу рішення КСУ висловили посли країн "Великої сімки" в Україні. "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності", - йшлося, зокрема, в заяві.