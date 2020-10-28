НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. Про це у середу, 28 жовтня, заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє видання "Українська правда".

"Конституційний суд визнав 27 числа - і сьогодні рішення опубліковане - неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України", - заявив голова НАЗК.

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За його словами, з 18.00 за місцевим часом реєстр декларацій на сайті НАЗК буде недоступний.

"Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - додав Новіков.

Як повідомлялося, напередодні низка українських ЗМІ повідомили, що Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів ОПЗЖ про відповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства і визнав неконституційними окремі його положення. Зокрема, за даними ЗМІ, КСУ визнав неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації. У середу рішення суду було оприлюднено на сайті КСУ.

В Офісі президента (ОП) України у відповідь на ці повідомлення у ЗМІ наголосили на ефективності антикорупційного законодавства. В ОП пообіцяли, що президент Зеленський обов'язково "використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил".

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У свою чергу Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах".