Рішення КСУ в ЄС вважають підставою для тимчасового зупинення "безвізу" - ЗМІ

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і вважають, що це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму. Про це в четвер, 29 жовтня, повідомило видання "Європейська правда" з посиланням на лист посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України №13-р/2020 року, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться в листі.

Зазначається, що одним із офіційних приводів для запуску механізму призупинення дії "безвізу" є відхід третьої держави від критеріїв, у результаті виконання яких було введено безвізовий режим. Як зазначено у листі, незалежність, інституційна спроможність та стійкість інфраструктури, насамперед антикорупційної, є критерієм досягнення низки короткострокових і стратегічних цілей у відносинах із ЄС, зокрема збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС, а також співпраці з Міжнародним валютним фондом, що є передумовою отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС.

"Зважаючи на зазначене, та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі терміни створити робочу групу високого рівня з розробки змін до Конституції України, до якої також увійшли б представники Верховної Ради, Адміністрації президента України (Офісу президента - Ред.), суддівського самоврядування, наукових кіл і громадянського суспільства", - йдеться у листі.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, що 28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував резонансне рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

При цьому, НАЗК заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у щонайменше однієї із суддей КСУ Ірини Завгородньої, яка підтримала скасування кримінальної відповідальностї за декларування недостовірної інформації.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.

У свою чергу, НАЗК повідомило, що КСУ позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

"Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", - пояснили у НАЗК.

29 жовтня Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО "для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни".

Читайте також: Голова КСУ у 2018 році став власником ділянки в Криму - "Схеми"