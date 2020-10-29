 КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів - НАЗК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів - НАЗК

КСУ позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів, заявили у НАЗК

Конституційний суд України (на фото) заблокував призначення переможців місцевих виборів, заявили у НАЗК

Конституційний суд України (КСУ) позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Про це повідомляє пресслужба НАЗК у четвер, 29 жовтня.

"Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення  кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", - пояснили у НАЗК.

"Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату", -  наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним. "У такий спосіб КС України не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства незаконно набуті статки, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в межах кримінальних проваджень", - вважають у НАБУ.

Скандальне рішення КСУ

Напередодні КСУ опублікував резонансне рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК  заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

При цьому, НАЗК заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у щонайменше однієї із суддей КСУ Ірини Завгородньої, яка підтримала скасування кримінальної відповідальностї за декларування недостовірної інформації.

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