 НАБУ має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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НАБУ має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ

НАБУ має закрити 110 кримінальних проваджень проти посадовців через рішення КСУ, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

НАБУ може закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ

НАБУ може закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення Конституційного суду України (КСУ), який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Про це повідомляє НАБУ в середу, 28 жовтня.

У Бюро поінформували, що станом на 27 жовтня детективи працювали над 110 кримінальними провадженнями, в межах яких вони досліджували близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій.

"7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами)", - зазначили у НАБУ.

Утім, через рішення КСУ усі ці справи мають бути закриті. "Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності", - наголосили у Бюро.

У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним. "У такий спосіб КС України не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства незаконно набуті статки, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в межах кримінальних проваджень", - вважають у НАБУ.

У НАБУ наголосили, що запровадження електронного декларування є одним із ключових надбань держави після Революції Гідності і "наріжним каменем антикорупційної реформи".

Скандальне рішення КСУ

Напередодні КСУ опублікував резонансне рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Після цього НАЗК  заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

При цьому, НАЗК заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у щонайменше однієї із суддей КСУ Ірини Завгородньої, яка підтримала скасування кримінальної відповідальностї за декларування недостовірної інформації.

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