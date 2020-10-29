Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО через рішення КСУ

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони "для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни". Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у четвер, 29 жовтня.

"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб'єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. "Необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані главою держави до Верховної Ради як невідкладні", - зазначили у пресслужбі.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", - йдеться в повідомленні.

Раніше цього ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення певних органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України. "Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Важаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - написав Данілов у соцмережі Facebook.

При цьому ні Офіс президента, ні секретар РНБО не вказали, про які саме рішення і про які саме "органи державної влади" йдеться мова.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, що 28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував резонансне рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

При цьому, НАЗК заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у щонайменше однієї із суддей КСУ Ірини Завгородньої, яка підтримала скасування кримінальної відповідальностї за декларування недостовірної інформації.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.

У свою чергу, НАЗК повідомило, що КСУ позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

"Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", - пояснили у НАЗК.

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