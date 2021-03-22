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Реформа КСУ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформа КСУ".

Потреба у реформуванні Конституційного суду України постала після низки його суперечливих рішень. Найбільшу критику та дебати викликало рішення від 27 жовтня 2020 року: Конституційний суд України визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації. Таким чином виявилася частково заблокованою діяльність антикорупційних органів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ

Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ 22.03.2021

Венеціанська комісія Ради Європи надала ще низку рекомендацій до законопроєкту українського парламенту про конституційну процедуру.
Резонансні справи в КСУ: перспектива залежить від суддів?

Резонансні справи в КСУ: перспектива залежить від суддів? 15.03.2021

Конституційний суд України розглядає низку резонансних справ, що може мати наслідком скасування важливих реформ. Чи можна цьому запобігти?
Конституційна криза - як судді провалили обрання свого представника в КСУ

Конституційна криза - як судді провалили обрання свого представника в КСУ 11.03.2021

В Україні шукають вихід з конституційної кризи. З’їзд суддів хотів змінити розстановку сил у Конституційному суді шляхом обрання туди свого третього представника. Однак все пішло не за планом.
Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС

Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС 26.02.2021

Це вже другий указ президента України про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду. Наприкінці грудня Зеленський відсторонив Тупицького на два місяці.
Зеленський відступив? Президент відкликав законопроєкт про розпуск КСУ

Зеленський відступив? Президент відкликав законопроєкт про розпуск КСУ 27.01.2021

У розпал конституційної кризи Володимир Зеленський пропонував визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства та припинити повноваження суддів його складу.
Конституційний суд України: а судді хто?

Конституційний суд України: а судді хто? 04.11.2020

Після скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційної реформи в Україні шукають шляхи виходу з кризи. Хто ж ці люди, які нині обіймають посади суддів КСУ? І як можна було б перезавантажити цей суд?
На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним

На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним 30.10.2020

Експерти та політики критикують шлях, вибраний Володимиром Зеленським для повернення е-декларування і відновлення повноважень НАЗК, та вказують, що законопроєкт президента загрожує правовим хаосом.
Зеленський пропонує повністю оновити склад КСУ - законопроєкт

Зеленський пропонує повністю оновити склад КСУ - законопроєкт 30.10.2020

Володимир Зеленський подав законопроєкт, у якому він пропонує змінити склад Конституційного суду України і визнати його рішення таким, що не створює правових наслідків.