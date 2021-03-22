На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформа КСУ".

Потреба у реформуванні Конституційного суду України постала після низки його суперечливих рішень. Найбільшу критику та дебати викликало рішення від 27 жовтня 2020 року: Конституційний суд України визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації. Таким чином виявилася частково заблокованою діяльність антикорупційних органів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.