 Зеленський відступив? Президент відкликав законопроєкт про розпуск КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Новини

Зеленський відступив? Президент відкликав законопроєкт про розпуск КСУ

У розпал конституційної кризи Володимир Зеленський пропонував визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства та припинити повноваження суддів його складу.

Конституційний суд України (архівне фото)

Конституційний суд України (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 січня, відкликав поданий ним раніше до парламенту як невідкладний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Такі дані містяться на порталі Верховної Ради щодо цього законопроєкту.

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Проєкт закону був поданий Зеленським до парламенту 29 жовтня. Президент пропонував визнати нікчемним рішення Конституційного суду України (КСУ) від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. 

Скандальне рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

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Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості.

29 жовтня президент ВолодимирЗеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонував визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Але ця ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.

28 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. Тоді президент запевнив, що підписав указ "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", однак формально послався на клопотання офісу генпрокурора щодо відсторонення Тупицького через наявність кримінального провадження щодо голови КСУ.

У свою чергу, у КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

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