Зеленський підписав закон, що відновлює повноцінну роботу НАЗК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомила у п'ятницю, 25 грудня, пресслужба Зеленського. Цей закон Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

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"Реалізація положень закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні, дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції, сприятиме відновленню належної діяльності НАЗК та виконанню міжнародних зобов'язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню її європейських та євроатлантичних прагнень, а також зміцненню авторитету на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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У повідомленні зазначається, що цей документ усуває законодавчі прогалини, що виникли в зв'язку з рішенням Конституційного суду України (КСУ) від 27 жовтня про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції".

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.

Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. Такий підхід враховуватиме рішення КСУ від 27 жовтня та водночас дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Документ також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, законом встановлено особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного суду України, забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, йдеться на сайті ОП.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

Як повідомлялося, 23 грудня Зеленський підписав ухвалений раніше ВР закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.