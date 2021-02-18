 Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

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Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС

Це вже другий указ президента України про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду. Наприкінці грудня Зеленський відсторонив Тупицького на два місяці.

Зеленський ще на місяць відсторонив Олександра Тупицького від посади судді КС

Зеленський ще на місяць відсторонив Олександра Тупицького від посади судді КС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду (КС) Олександра Тупицького від посади судді КС з 28 лютого на один місяць. Відповідний указ у п'ятницю, 26 лютого, оприлюднено на сайті президента України.

"Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - йдеться в тексті указу.

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Нагадаємо, свій перший указ про відсторонення Тупицького від посади судді президент України підписав 29 грудня минулого року. Відповідним указом Тупицького було відсторонено два місяці.

У КС у відповідь на перший указ Зеленського заявили, що таке рішення ухвалюють на спеціальному пленарному засіданні КС, Зеленський своїм указом вийшов за межі своїх конституційних повноважень, а положення Кримінального процесуального кодексу України, на яке посилається указ президента, не поширюються на суддів КС.

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Нагадаємо, положення щодо призначення суддів КС, а також припинення їхніх повноважень визначені безпосередньо в Конституції України. Норм про відсторонення суддів КС від посади у розділі ХІІ Конституції "Конституційний суд України" не міститься. Також процедура відсторонення судді КСУ від посади не згадується у законі України про Конституційний суд.

Ще одне оскарження указу про відсторонення Тупицького

У Верховному суді повідомили, що 26 лютого до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує указ Зеленського від 29 грудня минулого року про відсторонення Тупицького. Як повідомила пресслужба Верховного суду в соцмережі Facebook, "питання щодо відкриття провадження у справі буде вирішене суддею- доповідачем протягом п'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви".

1 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду вже надходив позов із оскарженням указу від 29 грудня. 3 лютого Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Позивач оскаржив рішення в апеляційному порядку.

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