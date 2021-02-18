Зеленський ще на місяць відсторонив Тупицького від посади судді КС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду (КС) Олександра Тупицького від посади судді КС з 28 лютого на один місяць. Відповідний указ у п'ятницю, 26 лютого, оприлюднено на сайті президента України.

"Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - йдеться в тексті указу.

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Нагадаємо, свій перший указ про відсторонення Тупицького від посади судді президент України підписав 29 грудня минулого року. Відповідним указом Тупицького було відсторонено два місяці.

У КС у відповідь на перший указ Зеленського заявили, що таке рішення ухвалюють на спеціальному пленарному засіданні КС, Зеленський своїм указом вийшов за межі своїх конституційних повноважень, а положення Кримінального процесуального кодексу України, на яке посилається указ президента, не поширюються на суддів КС.

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Нагадаємо, положення щодо призначення суддів КС, а також припинення їхніх повноважень визначені безпосередньо в Конституції України. Норм про відсторонення суддів КС від посади у розділі ХІІ Конституції "Конституційний суд України" не міститься. Також процедура відсторонення судді КСУ від посади не згадується у законі України про Конституційний суд.

Ще одне оскарження указу про відсторонення Тупицького

У Верховному суді повідомили, що 26 лютого до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує указ Зеленського від 29 грудня минулого року про відсторонення Тупицького. Як повідомила пресслужба Верховного суду в соцмережі Facebook, "питання щодо відкриття провадження у справі буде вирішене суддею- доповідачем протягом п'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви".

1 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду вже надходив позов із оскарженням указу від 29 грудня. 3 лютого Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Позивач оскаржив рішення в апеляційному порядку.