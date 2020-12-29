КСУ відреагував на рішення Зеленського щодо голови суду Тупицького

У Конституційному суді України (КСУ) відреагували на указ президента Володимира Зеленського щодо відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. Відповідні роз'яснення ввечері у вівторок, 29 грудня, оприлюднені на сайті КСУ.

КСУ поінформував, що відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу "питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, вирішується президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством". У КСУ пояснили, що незалежність судді КСУ забезпечується, у тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, а звільнення судді КСУ з посади здійснюється у порядку, визначеному Конституцією.

"Рішення про звільнення судді цього суду ухвалюється виключно КСУ на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України", - зазначається у повідомленні КСУ.

Як повідомлялось, раніше у цей день Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. В Офісі президента пояснили, що рішення ухвалене на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Тупицького від посади строком на два місяці. Це клопотання скероване на виконання Кримінального процесуального кодексу, у статті 154 якого передбачається, що посадові особи, призначені президентом, відстороняються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент. Як повідомляв Офіс генпрокурора, Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Утім, сам Зеленський пояснив своє рішення метою "відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.