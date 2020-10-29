У ЄС нагадали, що фінансова підтримка Києва пов'язана з боротьбою з корупцією

Європейський Союз та держави-члени ЄС вважають антикорупційні органи, "створені у відповідь на запит українського народу, фундаментом трансформації України, її ближчої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС". Про це у четвер, 29 жовтня, у коментарі DW заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

"Масштабна та безпрецедентна підтримка з боку Європейського Союзу та її членів, включаючи фінансову підтримку, пов'язані з антикорупційною архітектурою, яка працює незалежно, ефективно та вільно від політичного та іншого тиску", - зазначив речник ЄС.

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За його словами, у ЄС "з великою тривогою" відзначають вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства України, що "має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури". "Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - зауважив представник ЄС.

Він також додав, що ЄС закликає українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України і готовий допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні.

Скандальне рішення КСУ

28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

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Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.

29 жовтня свою тривогу з приводу рішення КСУ висловили посли країн "Великої сімки" в Україні. "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності", - йшлося, зокрема, в заяві.