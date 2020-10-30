Опозиція в Раді вважає неконституційною спробу Зеленського розпустити КСУ

Опозиційні українські партії вважають неконституційним законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного Суду України (КСУ).

"Євросолідарність" зареєструє свій законопроєкт

Зокрема, з такою заявою виступили у фракції "Європейська солідарність" у п'ятницю, 30 жовтня. Її співголова Ірина Геращенко заявила, що "ЄС" зареєструє законопроєкт, який регулює відповідальність за зазначення недостовірних даних у деклараціях чиновників з урахуванням європейських практик та рішення КСУ, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Наша фракція, усвідомлюючи ризики, що виникли як всередині, так і назовні, вже напрацювала законопроєкти, які вирішують правову колізію у зв’язку з рішенням КСУ. Ми проаналізували всі європейські практики декларування чиновників і сьогодні реєструємо законопроєкт, який пропонуємо прийняти як невідкладний", - написала Геращенко у соцмережі Facebook.

Вона вважає, що ініціатива Володимира Зеленського є неконституційною і такою, що тільки поглибить кризу. "Зеленський продовжує жити в неконституційному полі, на хайпі гнатися за дешевою популярністю, рятуючи глупо розтриньканий рейтинг (...) Зараз в неконституційний сумнівний спосіб він хоче вирішити проблему, що виникла після рішення КС. Неконституційне рішення лише поглибить кризу", - заявила вона.

У ОПЗЖ заявляють про знищення судової гілки влади

Натомість у фракції "Опозиційна платформа - За життя" вважають, що ухвалення президентського законопроєкту "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" знищить судову гілку влади. Про це заявив нардеп фракції ОПЗЖ, суддя Конституційного Суду у відставці Василь Німченко.

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"Якщо ми говоримо про те, що хтось намагається розхитати та підірвати засади конституційності, то це якраз і робить глава держави, на жаль, шляхом ініціювання такого законопроєкту... Йдеться про судову владу, і в цьому випадку - це спроба потоптатися по ній. Ця дія команди президента, яка йому підготувала цей документ, а він повівся, - це і є найвища форма цинізму, правового нігілізму та антиконституційних дій для узурпації влади", - заявив Німченко.

На думку народного депутата, Зеленський своєю заявою про те, що не вулиця має вирішувати ситуацію з КСУ, латентно підштовхнув людей до ранкових протестів біля будівлі суду.

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Німченко вважає, що вердикт суду - це не "політична хотєлка" його фракції та низки депутатів із групи "За майбутнє", які ініціювали подання, а бажання виправити ті норми антикорупційного законодавства, які, на думку парламентаріїв, порушують конституційне право декларантів на недоторканність особистого життя. "Наша точка зору правильна, як показав розгляд справи та рішення", - сказав депутат.

У "Батьківщині" заявили про спробу узурпації влади

Дивитись відео 02:37 Поділитись Протести під стінами КСУ: "Повторення історії неможливе" (30.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ke6x Протести під стінами КСУ: "Повторення історії неможливе" (30.10.2020)

Народний депутат фракції "Батьківщина", член комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Власенко вважає, що президент України Володимир Зеленський внесенням законопроєкту, який припиняє повноваження складу Конституційного Суду України, намагається узурпувати владу.

"Сам факт спроби призупинити дію конституційного органу, який не подобається президенту, - це антиконституційно, це неправильно, це спроба узурпувати владу", - сказав Власенко.

Він зазначив, що якщо є орган, який президенту не подобається, і президент хоче його розігнати тільки з цієї причини, це в усьому світі називається узурпацією влади. "Президент, на жаль, дуже часто діє у неконституційний спосіб, порушує Конституцію, і тому, звісно ж, йому не потрібен незалежний орган конституційної юстиції. І це точно ніяк не пов'язано з жодними рішеннями КС і не може бути з ними пов'язано", - зазначив депутат.

Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень КСУ

Як повідомлялося, Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, згідно з яким припиняються повноваження складу Конституційного Суду України, котрий ухвалив рішення 27 жовтня 2020 року. Проєкт закону №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті парламенту 29 жовтня.

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Президент України пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Резонансне рішення КС

Раніше КСУ оприлюднив рішення від 27 жовтня, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з контролю і перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції".

Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство через рішення КС увечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій. У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

За підсумками засідання РНБО було в терміновому порядку було зібрано засідання Кабінету міністрів України, який зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.