Кабмін України зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій

Уряд України зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їхгьої спецперевірки. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив ввечері у четвер, 29 жовтня, на позачерговому засіданні, повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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"Щойно на позачерговому засіданні уряду на виконання рішення РНБО ухвалили розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їхньої спецперевірки!", - написав Немчінов.

Пізніше на сайті Офісу президента України з'явилося повідомлення про результати засідання РНБО, скликаного через резонансне рішення Конституційного суду щодо скасування деяких положень антикорупційного законодавства.

Як повідомляє пресслужба ОП, за результатами засідання РНБО було ухвалено рішення, зокрема, про вжиття Кабінетом міністрів невідкладних заходів щодо тимчасового порядку ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також проведення спеціальної перевірки.

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Зазначається, що задля виконання рішення РНБО термінове засідання уряду було вирішено провести прямо в Офісі президента. Як саме НАЗК може відновити доступ до реестру декларацій, щоб це не суперечило рішенню Конституційного суду, у повідомленні Офісу президента не пояснюється.

Скандальне рішення КСУ

28 жовтня Конституційний суд України опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

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Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.