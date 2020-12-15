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Єдиний державний реєстр декларацій

Реєстр декларацій - українська онлайн-система для майнових декларацій держслужбовців. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Реєстр декларацій".

Єдиний державний реєстр декларацій, або скорочено - реєстр декларацій, було створено 2016 року на виконання закону про запобігання корупції. До реєстру декларацій мають вносити свої майнові декларації державні службовці та інші посадові особи, які визначені законом. Функціонування реєстру забезпечує Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Оприлюднення й перевірка майнових декларацій високопосадових осіб, а також відкритий доступ до них, є важливим елементом боротьби з корупцією в Україні. 2020 року Конституційний суд України (КСУ), однак, ухвалив рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва. Наприкінці 2020-го року Верховна Рада повернула НАЗК його повноваження і відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, ухваливши для цього низку законопроєктів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада відновила повноваження НАЗК

Верховна Рада відновила повноваження НАЗК 15.12.2020

Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які повертають НАЗК його повноваження і передбачають відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Кабмін України зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій

Кабмін України зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій 29.10.2020

Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки. Раніше реєстр був закритий на виконання рішення КСУ.

НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ

НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ 28.10.2020

Голова НАЗК назвав рішення КС поверненням України в 1991 рік, коли взагалі в принципі не існувало антикорупційного законодавства.
Технічний саботаж? Е-декларування в Україні знову під загрозою

Технічний саботаж? Е-декларування в Україні знову під загрозою 29.03.2017

Система подачі декларацій на сайті НАЗК працює вкрай нестабільно. Громадські активісти побоюються, що в Україні запустили сценарій відмови від електронного декларування.
Спроба номер сім: нардепи хочуть обмежити доступ до даних е-декларацій

Спроба номер сім: нардепи хочуть обмежити доступ до даних е-декларацій 08.09.2016

Система електронного декларування в Україні працює лише тиждень, а її вже хочуть змінити. Народна депутатка Тетяна Донець пропонує закрити від громадськості дані про статки чиновників та їхніх родин.