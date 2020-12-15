Реєстр декларацій - українська онлайн-система для майнових декларацій держслужбовців. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Реєстр декларацій".

Єдиний державний реєстр декларацій, або скорочено - реєстр декларацій, було створено 2016 року на виконання закону про запобігання корупції. До реєстру декларацій мають вносити свої майнові декларації державні службовці та інші посадові особи, які визначені законом. Функціонування реєстру забезпечує Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Оприлюднення й перевірка майнових декларацій високопосадових осіб, а також відкритий доступ до них, є важливим елементом боротьби з корупцією в Україні. 2020 року Конституційний суд України (КСУ), однак, ухвалив рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва. Наприкінці 2020-го року Верховна Рада повернула НАЗК його повноваження і відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, ухваливши для цього низку законопроєктів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.