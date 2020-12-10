Верховна Рада відновила повноваження НАЗК

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт, що відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідний законопроєкт №4470 на засіданні у вівторок, 15 грудня, підтримали 300 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Необхідність в ухваленні законопроєкту виникла після рішення Конституційного суду (КС) від 27 жовтня, яким визнано неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства.

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Цей законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції". Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зміни до законодавства мають забезпечити повноцінну роботу НАЗК, наділяють його необхідними повноваженнями та правами.

Законопроєкт визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень та встановлює деякі особливості такого реагування в разі здійснення відповідних дій суддями або суддями Конституційного суду.

Ухвалений законопроєкт передбачає також відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під час обговорення цього законопроєкту голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що він відповідає оприлюдненому висновку Венеціанської комісії, і комітет пропонує підтримати його за основу та в цілому.

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Рада встановила особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів

Цього ж дня Рада Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складання НАЗК протоколів про адміністративні правопорушення стосовно судді та судді КС.

Відповідний законопроєкт №4471 за основу та в цілому підтримав 321 народний депутат.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, його метою є встановлення додаткових особливостей щодо здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів КС, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності зазначених осіб під час адміністративного провадження.

Реакція НАЗК

Як зазначив керівник НАЗК Олександр Новіков, "ухвалені законопроєкти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу". Водночас він звернув увагу, що через рішення КС чиновників, які зазначили неправдиві відомості в деклараціях за попередні роки, не зможуть притягнути до відповідальності. У коментарі на сайті агентства зазначається, що законопроєкт №4470 відновлює практично всі повноваження НАЗК, які агентство мало до ухвалення рішення Конституційним судом.

Водночас агентство звернуло увагу, що сформувало три зауваження до документа. НАЗК має намір невдовзі внести пропозиції щодо відповідних зімн.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

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