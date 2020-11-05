 Голова НАЗК: Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Голова НАЗК: Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів

Голова НАЗК звернув увагу, що рішення КСУ не може бути достатньою підставою для закриття справ про правопорушення, які пов'язані з конфліктом інтересів.

Голова НАЗК Олександр Новіков (архівне фото)

Голова НАЗК Олександр Новіков (архівне фото)

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков звернувся з листами до генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової та голови Верховного суду (ВСУ) Валентини Данішевської, оскільки окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі рішення Конституційного суду України (КСУ) від 27 жовтня. Текст листів оприлюднено в понеділок, 14 грудня, на сайті НАЗК.

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Як зазначається у повідомленні пресслужби агентства, "рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення, якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними".

Попри це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі рішення КСУ, йдеться у повідомленні. У зв'язку з цим голова НАЗК і звернувся до генпрокурорки і голови ВСУ з проханням донести до суддів цю інформацію. Олександр Новіков зазначив, що протоколи, складені співробітниками НАЗК, є належними та допустимими доказами у судових справах.

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Як пояснило агентство, на даний час суди розглядають справи про адмінправопорушення за 130 протоколами НАЗК. Серед цих протоколів 16 складені щодо народних депутатів України, а 11 - щодо високопосадовців.

У НАЗК наголосили, що рішенням КСУ № 13-р/2020 не визнавалися неконституційними норми закону України "Про запобігання корупції", порушення яких є підставою для адміністративної відповідальності за відповідними статтями Кодексу про адмінпорушення.

"Попри це, на сьогодні НАЗК зафіксувало одразу декілька випадків закриття зазначених справ навіть без з'ясування обставин правопорушення", - констатували у відомстві.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

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