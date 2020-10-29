 Єрмак розповів послам G7 про зовнішнє втручання в роботу КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Новини

Єрмак розповів послам G7 про зовнішнє втручання в роботу КСУ

Андрій Єрмак на зустрічі з послами "Великої сімки" заявив, що, на його думку, події в КС відбулися не без зовнішнього втручання.

Єрмак заявив про втручання зовнішніх сил у історію з КСУ

Єрмак заявив про втручання зовнішніх сил у історію з КСУ

Керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак у п'ятницю, 30 жовтня, провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7). Основною темою зустрічі стали останні події, пов'язані з рішенням суддів Конституційного Суду України, що викликало великий резонанс у суспільстві.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Єрмак поінформував про термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України 29 жовтня, позачергове засідання уряду за участю президента та ухвалені на них рішення.

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"Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК, і було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші, - вони є і будуть працювати. Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху", - запевнив Андрій Єрмак.

Керівник ОП також запевнив, що "президент і його команда, держава й державні органи продовжують боротьбу з корупцією і з тими, хто стоїть за всіма цими процесами в Україні". "Ми перемогли під час прийняття земельної реформи, банківського закону і переможемо й цього разу", - заявив він.

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Не без зовнішнього втручання

На думку Єрмака, події в КС відбулися не без зовнішнього втручання, тому він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації. Керівник Офісу президента переконаний, що вихід із нинішньої ситуації буде знайдено.

"Для нас дуже важливо, щоб усі керівники, представники антикорупційних органів знали позицію президента: ми сьогодні виступаємо дійсно єдиним фронтом щодо захисту тих реформ, які ми провели і продовжуємо проводити. Президент налаштований дуже рішуче, і він не зупиниться на шляху проведення реформ і боротьби з корупцією, хто б за цим не стояв", - зазначив він.

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Єрмак також закликав представників "Великої сімки" стежити за роботою Антикорупційної ради, яка має зібратися найближчим часом, і реакцією всіх представників політичних сил, "щоб мати реальну картину". Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін запевнила, що "Велика сімка" готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та інших норм антикорупційного законодавства. 29 жовтня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, у якому запропонував повністю оновити склад КСУ та визнати "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків)" рішення про скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. У відповідь на це голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського про перезавантаження КСУ суперечить Конституції України та "має ознаки конституційного перевороту". 

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