Мін'юст: Ситник залишається директором НАБУ попри зміни в законодавстві

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник залишається на своїй посаді попри втрату чинності окремими положеннями закону про бюро, які Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними. Про це у середу, 16 грудня, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Він нагадав, що КСУ своїм рішенням від 16 вересня встановив трьохмісячну відстрочку втрати чинності окремими нормами закону.

При цьому це рішення КСУ, яке сьогодні набуло чинності, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або ж статус самого НАБУ. "НАБУ продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції", - запевнив міністр.

Водночас Малюська зазначив, що через це рішення КСУ на даний час не існує процедури призначення директора НАБУ. Утім, на думку міністра, це - не критично у коротко- і середньостроковій перспективі.

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За його словами, зараз немає підстав для звільнення Ситника та обрання нового директора, але процедура призначення директора НАБУ знадобиться у 2022 році.

Для цього мін'юст планує повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ через зміни до Конституції. Народні депутати вже обговорюють такий проєкт змін.

А на перехідний період (до набуття чинності змінами у Конституцію) міністерство пропонує врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроєктом. Уряд вже підготував та зареєстрував його. Його розгляд у Раді очікується цієї зими.

Згідно з цим планом, зазначив Малюська, Ситник продовжить працювати директором НАБУ до обрання наступника або закінчення терміну свого призначення - 16 квітня 2022 року. Також його можуть звільнити раніше цього строку, але, за словами Малюськи, наразі жодної з підстав для цього не існує.

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