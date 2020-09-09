Євросоюз радить ВРУ змінити закон про НАБУ якомога швидше

Європейський Союз закликає Верховну Раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відповідність до Конституції та нагадує, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги. Про це у четвер, 17 вересня, кореспонденту DW заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

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"Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.

"Ми хотіли би наголосити на важливості ясного юридичного статусу НАБУ та одночасного забезпечення збереження його незалежності та ефективної роботи", - додав речник. "Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги", - наголосив Стано.

Нагадаємо, 16 вересня Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. Йдеться про повноваження президента України зокрема утворювати НАБУ, а також призначати та звільняти директора бюро. А в кінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ в 2015 році.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Євросоюз ухвалив екстрену програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 мільярда євро. 14 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про меморандум про взаєморозуміння між Україною і ЄС, який містить умови виділення макрофінансової допомоги.