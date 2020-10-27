 Кабмін пропонує ″перехідний закон″, аби забезпечити роботу НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

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Новини

Кабмін пропонує "перехідний закон", аби забезпечити роботу НАБУ

Кабмін схвалив проєкт закону, який дозволить Артему Ситнику виконувати обов'язки до призначення нового директора НАБУ.

Директор НАБУ Артем Ситник (архівне фото)

Директор НАБУ Артем Ситник (архівне фото)

Кабінет Міністрів України запропонував встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, 26 листопада.

"Пропонується встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора Національного бюро за наявності підстав, чітко прописаних у законі", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед схваленням законопроєкту, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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За словами глави уряду, в законопроєкті передбачено, що нинішній директор НАБУ продовжує виконувати свої обов'язки до моменту призначення нового керівника.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що мета законопроєкту - забезпечити процесуальні гарантії нормальної роботи бюро після того, як набуде чинності рішення Конституційного суду (КС) України щодо неконституційності окремих положень закону про НАБУ.

"Ми нічого радикально не змінюємо, але забезпечуємо збереження статус-кво до набуття чинності законом, який запровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС. Тобто це - перехідний закон, спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ", - заявив Малюська на засіданні уряду.

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Як повідомлялося, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним указ експрезидента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Пізніше Велика палатаКС визнала неконституційними також низку положень закону про НАБУ. Це рішення викликало критику з боку міжнародних партнерів України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впливає на роботу НАБУ і Ситника, що Ситник залишиться на посаді, а рішення КС наразі не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність як самого бюро, так і його нинішнього директора.

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