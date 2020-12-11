Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією

Президент України Володимир Зеленський солідарний з оцінкою Венеціанської комісії Ради Європи стосовно того, що рішення Конституційного суду України (КСУ) підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом. Про це у п'ятницю, 11 грудня, ідеться у повідомленні пресслужби Зеленського за результатами його участі у засіданні Венеціанської комісії у форматі відеоконференції.

Зеленський привітав висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року. "Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

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Глава української держави зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення КСУ наразилося на гостру критику як політиків, так і громадськості, й спричинило в країні конституційну кризу, оскільки низка суддів КСУ відмовились брати участь в його засіданнях.

Наприкінці листопада Зеленський звернувся до Венецанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням КСУ від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після ухвалення цього рішення.

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9 і 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки за запитом Зеленського. Щодо самого рішення КСУ комісія зазначила, що воно не мало чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та, ймовірно, приймалося під впливом конфлікту інтересів деяких суддів. Щодо ситуації навколо КСУ, Венеціанська комісія наголосила, що в Україні виникла гостра необхідність у внесенні змін до закону про КСУ, у якому, зокрема, має бути чітко прописане визначення конфлікту інтересів, особливо для тих випадків, коли судді опинилися у полі зору антикорупційних органів. Також, для того, щоб до КСУ потрапляли лише судді з найкращими "моральними та професійними якостями", у Венеціанській комісії радять створити спеціальний орган з відбору кандидатів, до якого увійшли б, "міжнародні експерти з прав людини та представники громадянського суспільства".