 Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією

Президент України солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення КСУ підприває довіру громадськості до конституційного правосуддя.

Володимир Зеленський солідарний з висновками Венеціанки щодо КСУ

Володимир Зеленський солідарний з висновками Венеціанки щодо КСУ

Президент України Володимир Зеленський солідарний з оцінкою Венеціанської комісії Ради Європи стосовно того, що рішення Конституційного суду України (КСУ) підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом. Про це у п'ятницю, 11 грудня, ідеться у повідомленні пресслужби Зеленського за результатами його участі у засіданні Венеціанської комісії у форматі відеоконференції.

Зеленський привітав висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року. "Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

Читайте також: П'ять шляхів виходу з конституційної кризи в Україні

Глава української держави зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення КСУ наразилося на гостру критику як політиків, так і громадськості, й спричинило в країні конституційну кризу, оскільки низка суддів КСУ відмовились брати участь в його засіданнях.

Наприкінці листопада Зеленський звернувся до Венецанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням КСУ від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після ухвалення цього рішення.

Читайте також: Активісти прийшли до будинку голови КСУ з "шибеницею"

9 і 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки за запитом Зеленського. Щодо самого рішення КСУ комісія зазначила, що воно не мало чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та, ймовірно, приймалося під впливом конфлікту інтересів деяких суддів. Щодо ситуації навколо КСУ, Венеціанська комісія наголосила, що в Україні виникла гостра необхідність у внесенні змін до закону про КСУ, у якому, зокрема, має бути чітко прописане визначення конфлікту інтересів, особливо для тих випадків, коли судді опинилися у полі зору антикорупційних органів. Також, для того, щоб до КСУ потрапляли лише судді з найкращими "моральними та професійними якостями", у Венеціанській комісії радять створити спеціальний орган з відбору кандидатів, до якого увійшли б, "міжнародні експерти з прав людини та представники громадянського суспільства".

Дивитись відео 14:05

"КСУ вчинив конституційний переворот" - голова НАЗК Новіков (04.11.2020)

Посилання в інтернеті

https://www.president.gov.ua/news/prezident-visoko-ociniv-poziciyu-venecianskoyi-komisiyi-shod-65529

Також за темою

Ukraine Kiew Verfassungsgericht

Венеціанська комісія: Ситуація в Україні вимагає реформування КСУ 11.12.2020

Українська влада має терміново створити орган з перевірки кандидатів на посаду суддів КСУ та внести низку змін до закону про Конституційний суд, вважають міжнародні експерти.

Ukraine Kiew Verfassungsgericht

Венеціанська комісія: КСУ, ймовірно, діяв під впливом конфлікту інтересів 10.12.2020

Рішення КСУ щодо неконституційності деяких положень антикорупційного законодавства викликає жаль в експертів не лише через негативний вплив на боротьбу з корупцією, а й тому, що підриває довіру до правосуддя.

Ukraine Volodymyr Selenskiy

Зеленський звернувся до Венеціанської комісії через скандальне рішення КСУ 25.11.2020

Володимир Зеленський закликав Венеціанську комісію надати висновок щодо рішення Конституційного суду від 27 жовтня за процедурою прискореного розгляду.

Реклама

Докладно

Аби вступити до вишу, українським абітурієнтам потрібно скласти тест ЗНО

Платне ЗНО: що зміниться для українських абітурієнтів

В Україні хочуть надати можливість усім охочим складати додаткове зовнішнє незалежне тестування за власний кошт.  

Трубоукладальне судно Академік Черський, архівне фото

Відновилося прокладання "Північного потоку-2"

Трубоукладальне судно "Фортуна" 11 грудня продовжило прокладання трубопроводу "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  